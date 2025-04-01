Первоцветы-жаворонки распустились в лесах Подмосковья

В подмосковных лесах почти на месяц раньше обычного зацвели хохлатки. Эти цветы появляются сразу после таяния снега, быстро цветут, дают семена, а потом их надземная часть отмирает, и клубень уходит в спячку до следующей весны.

Такое название растение получило из-за шпорца на цветке, который напоминает хохолок жаворонка. В природе хохлатки растут почти по всей Европе, в Малой Азии, Закавказье и средней полосе России. Они предпочитают леса и овраги.

Хотя растения довольно распространены, в некоторых регионах их осталось очень мало, поэтому они занесены в местные Красные книги. Например, хохлатка полая охраняется в Московской и Калужской областях, а хохлатка плотная — в Москве, Архангельской, Вологодской, Смоленской, Ростовской областях и Хакасии.

Первоцветы очень уязвимы. Если сорвать цветущий побег, растение ослабевает и может не пережить следующую весну. Со временем его популяция уменьшается, а вместе с этим страдают и насекомые-опылители — шмели, бабочки, пчёлы, которым ранней весной просто нечем питаться.

Комлесхоз Подмосковья призывает не рвать цветы, а наслаждаться их красотой в естественной среде обитания.