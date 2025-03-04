Первому воспитателю детсада в Тимоново вручили медаль «80 лет Победы»

Юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Галине Константиновне Сахаровой передали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова. Когда блокада Ленинграда началась, ей было всего четыре года.

Помимо награды, первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик вручил Галине Сахаровой подарки. В округе она живет с 1966 года. Переехала сюда вместе с супругом-военным. Галина сразу устроилась на работу и стала первой воспитательницей Тимоновского детского сада. О своих подопечных вспоминает с теплотой и нежностью.

«Галина Константиновна полна оптимизма и веры в лучшее, ведь люди того времени — бойцы, они не пасуют перед трудностями. Дочь и внучка часто навещают свою любимую маму и бабушку и всегда удивляются тому насколько она жизнерадостная и активная. Желаю Галине Константиновне долгих лет жизни и крепкого здоровья», — отметил Кирилл Типографщик.

Галина Константиновна также долгое время работала на «Солнечногорском электромеханическом заводе». Ушла на пенсию с поста директора Муниципального общественного предприятия общественного питания «Солнечногорск» («Русская кухня»).