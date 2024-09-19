Первомайскую улицу в Зарайске благоустроят к октябрю

Укладку нового асфальта продолжают на Первомайской улице в Зарайске. Историческая часть города приобретает свежий вид.

Рабочие уже обновили покрытие автомобильной дороги и теперь приступили к строительству тротуаров. Их общая протяженность — 1,3 километра.

«Тротуар в самом узком месте — два метра. Это для того, чтобы тут мог проходить трактор, когда зимой идет чистка», — уточнил глава городского округа Зарайск Виктор Петрушенко.

На улице отремонтированы канализационные люки. Завершение всех работ планируется в октябре.

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