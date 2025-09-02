Первокурсниками Волоколамского филиала Красногорского колледжа стали 450 человек

В День знаний прошла торжественная линейка для первокурсников Волоколамского филиала Красногорского колледжа. В этом году колледж принял на 200 первокурсников больше, чем в прошлом, что свидетельствует о растущей популярности учебного заведения.

Впереди у них насыщенная студенческая жизнь, полная новых открытий, интересных знакомств и, конечно же, учебы. Уже скоро состоится традиционное посвящение в студенты, к которому ребята начнут активно готовиться, чтобы достойно вступить в ряды студенческого братства.

С первым учебным днем ребят поздравила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

«Расширение спектра предлагаемых специальностей — еще одна важная новость. Теперь здесь можно получить востребованные профессии, такие как лечебное дело, дошкольное образование и сварщик. Всего в этом году в Волоколамском филиале будут обучаться 1,3 тысячи студентов», — рассказала Наталья Козлова.