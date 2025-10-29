Первоклассников Волоколамска посвятили в «Орлята России»

Торжественная церемония посвящения в престижную всероссийскую программу прошла в селе Спасс. Участие в ней приняли ученики первых классов нескольких школ.

Ребятам из Судниковской, Клишинской и Спасской школ вручили удостоверения и галстуки «Орлят России». Также они узнали легенду об «орлятах», и возможностях для участников этого движения.

Каждый произнес свой первый девиз. Первоклассникам передали отличительные значки с орлятской символикой, памятки и подарки. В финале мероприятия все исполнили гимн «Орлята… В добрый путь!».

Программа «Орлята России» помогает детям раскрывать свои способности, учит ответственности, инициативности и работе в команде.

«Поздравляю наших первоклассников с этим событием! Пусть учеба, творчество и добрые дела приносят радость и уверенность в своих силах», — прокомментировала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.