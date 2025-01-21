Первоклассников Каменской школы № 2 посвятили в «Орлята России»

Торжественная церемония началась с исполнения государственного гимна России. Каждый юный «орленок» получил удостоверение и значок.

На мероприятии первоклассникам рассказали увлекательную легенду об «орлятах», которая учит смелости, умению дружить и стремиться к новым открытиям. Наставники пожелали ребятам успехов на дальнейшем большом пути.

Один школьников после вручения ему значка поделился своей радостью. «Мы обязательно будем стараться, чтобы наша страна стала еще красивее и сильнее!» — пообещал он.

«Орлят» поздравил и глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин. Он выразил уверенность, что ребята будут достойно нести это звание, вдохновляя всех на новые достижения и укрепляя дух патриотизма.

«Орлята России» — это масштабный проект, целью которого является воспитание активных граждан России. Он объединяет миллионы детей, учителей и родителей, а его девизом стала фраза: «Учимся! Растем! Мечтаем Вместе!».