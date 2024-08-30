Первоклассников-двойняшек поздравили в Красногорске с 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Специалисты соцотдела администрации и представитель Совета депутатов Богдан Андриянов от имени главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова поздравили ребят и их родителей с началом учебного года. Им подарили наборы первоклассника со школьными принадлежностями и сертификаты от «Детского мира».

В этом году 18 двойняшек и шесть тройняшек впервые сядут за школьные парты. Сотрудники социального отдела администрации и депутат Богдан Андриянов от имени главы Красногорска Дмитрия Волкова поздравили будущих школьников и их родителей с 1 сентября, а также вручили детям необходимые для учебы принадлежности и сертификаты на детские товары. Мероприятие организовали в усадьбе Знаменское-Губайлово.

«В этом году в учреждения образования округа пойдут учиться почти 70 тысяч детей. Все четыре новых Образовательных центра готовы принимать первых учеников. А в преддверии Дня знаний по традиции проведем Августовскую педагогическую конференцию», — сказал Дмитрий Волков.

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