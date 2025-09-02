Первоклассники ДНР получили подарки от Подмосковья в День знаний

В День знаний первоклассники Новоазовска в Донецкой Народной Республике получили подарки — новые школьные рюкзаки с канцелярией. Акцию организовали при поддержке правительства Московской области.

«Мы рады, что смогли внести свой вклад в День знаний для первоклассников Новоазовска. Образование — это основа будущего, и важно поддерживать детей в их первых шагах на этом пути. Надеемся, что наши подарки помогут им с радостью начать учебный год и достигать новых высот в знаниях», — сообщила министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес.

Родители и дети поблагодарили губернатора Андрея Воробьева, профильные ведомства и сотрудников областной Дирекции заказчика капстроительства за внимание и заботу. В Министерстве образования Московской области напомнили, что ранее регион уже направил в школы Макеевки почти 19 тысяч учебников для учеников с 1 по 11 класс.