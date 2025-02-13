Первоклассники детской школы искусств № 5 провели концерт в Воскресенске

Воспитанники школы искусств из Воскресенска поучаствовали в первом в их жизни отчетном концерте. На нем они продемонстрировали уже полученные умения.

Зрителями концерта стали ученики Детской школы искусств № 5, а также их родители и педагоги. Ребята занимаются в учреждении несколько месяцев, но уже успели много чему научиться.

В этот день они представили на сцене вокальные, инструментальные и танцевальные номера.

«Поздравляем учащихся, преподавателей и концертмейстеров с замечательным праздником музыки и успешными выступлениями, желаем дальнейших творческих успехов и вдохновения», — отметили в Детской школе искусств № 5.

Ранее мы рассказывали о том, что воспитанники школ искусств из Воскресенска победили на всероссийских конкурсах. А пианистка Детской школы искусств № 4 София Куджаева стала лауреатом III степени международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей «Территория творчества».