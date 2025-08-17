Первоклассникам из многодетных семей вручили подарки к 1 сентября в Можайске

Школьные принадлежности подарили 24 детям из малообеспеченных и многодетных семей в Можайске. В «наборы юного ученика» вошло все необходимое для первого учебного года.

Ребята получили новые школьные рюкзаки. В них есть тетради, ручки, карандаши, альбомы и другие нужные для учебы предметы.

Подарки им передали заместитель главы Можайского муниципального округа Елена Заболотная, депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова, муниципальные депутаты Анастасия Шумакова, Валерий Нагулин, Надежда Камозина, представители социальных структур и волонтеры Подмосковья.

«Мы рады, что смогли поддержать семьи и обеспечить детей качественными школьными принадлежностями к началу их образовательного пути. Поздравляем всех первоклассников и их родителей с наступающим Днем знаний!» — сказала муниципальный депутат Надежда Камозина.