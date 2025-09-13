Первой на выборах в Дмитрове проголосовала жительница с 50-летним стажем избирателя

В Дмитровском округе стартовали выборы в местный Совет депутатов. Галина Вавилова пришла на родной избирательный участок в школе № 8 самой первой.

Она голосовала впервые в 1977 году и всегда относится к выборам взвешенно. Заранее изучает биографии кандидатов и обсуждает предстоящие выборы с подругами. Поэтому для пенсионерки процедура голосования прошла быстро.

По словам Галины Вавиловой, выборы — это возможность для молодых людей, и она надеется, что приходу новых людей сопутствуют изменения в городе и микрорайоне. У старожилки к будущим депутатам всего две просьбы — привести в порядок городские дороги и увеличить количество автобусов на городских маршрутах.