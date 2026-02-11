Первое заседание студенческого совета в новом году прошло в колледже «Подмосковье»

14 января в колледже «Подмосковье» состоялось первое в текущем году заседание студенческого совета. Участие в мероприятии приняли представители всех десяти структурных подразделений образовательного учреждения и активисты студенческого медиацентра, как информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Заседание прошло под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе Виктории Кашкиной и советника директора по воспитанию Надежды Григорьевой.

Ключевой темой обсуждения стал фестиваль талантов «Зажигай!», где студенты смогут продемонстрировать свои творческие способности. В этом году фестиваль примет новый формат: помимо традиционных конкурсов вокала, хореографии и художественного слова, будет организован специализированный конкурс для медиацентров колледжа. Участникам предложат проявить себя в фотожурналистике, видеопроизводстве и монтаже, а также в подготовке репортажных материалов.

Кроме того, участники совета начали планировать празднование Татьяниного дня — традиционного праздника всех студентов.

Советник директора по воспитанию подчеркнула важность участия студентов в различных мероприятиях, таких как творческие фестивали, научные конференции и тематические проекты. Она отметила необходимость поддержки инициатив Движения Первых, которое объединяет молодежь вокруг значимых социальных проектов и способствует развитию лидерских качеств.