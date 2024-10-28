Первое заседание совета наукограда прошло в Серпухове

Профессор Алексей Царьков возглавил первое заседание научно-технического совета в Серпухове. На мероприятии обсудили организационные вопросы, а также тему субсидирования образования.

Главной задачей научного совета станет поддержка и развитие производственного и образовательного комплекса городского округа Серпухов.

В состав совета вошли ученые, работники образования, сотрудники учреждений и организаций научно-производственного комплекса.

Собравшиеся обсудили организационные моменты, избрали органы управления. Также присутствующие подняли тему распределения субсидий на образование: создание центров для одаренных детей, модернизацию оборудования учреждений, оснащение профильных классов.

Отметим, что администрация Серпухова оказывает содействие в организации конкурса «Вклад в будущее». Эта обновленная образовательная инициатива востребована у образовательных учреждений, педагогов и родителей.

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