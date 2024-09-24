Первое заседание Совета депутатов в новом составе прошло в Воскресенске

В городском округе Воскресенск состоялось первое заседание Совета депутатов после выборов, прошедших 6–8 сентября. Заседание традиционно открыл старейший депутат Александр Смуров, который предоставил слово председателю Территориальной избирательной комиссии Игорю Подоленчуку.

На заседании депутаты утвердили регламент Совета и выбрали его председателя. Единогласно был избран Сергей Матвиенко, который поблагодарил коллег за доверие и подчеркнул важность конструктивного сотрудничества с администрацией для развития городского округа.

Заместителями председателя Совета стали Сергей Слепов и Алексей Пахомов. На заседании присутствовал глава городского округа Алексей Малкин, который пожелал депутатам плодотворной работы и подчеркнул значимость взаимодействия.

Депутаты заслушали отчет главы округа о деятельности администрации в 2023 году и признали его удовлетворительным. Также было принято решение об образовании постоянных депутатских комиссий по ключевым направлениям: бюджету и налоговой политике, ЖКХ и благоустройству, экономической политике, законности и местному самоуправлению, а также социальной политике.

Следующее заседание Совета депутатов назначено на 15 октября 2024 года.

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