Первое заседание Совета депутатов нового созыва прошло в Котельниках

Депутаты нового созыва приступили к работе в Котельниках. Они уже провели первое заседание Совета.

Председателем Совета депутатов на заседании избрали Анатолия Бондаренко. Также народные избранники обсудили графики приема граждан и расписание собраний.

Таким образом, депутаты нового созыва официально приступили к исполнению своих полномочий.

«Котельники вступают на новый путь развития, и есть уверенность, что данный этап станет крепкой основой для будущих достижений, где каждый голос будет услышан, а каждый житель сможет активно участвовать в жизни своего города!» — прокомментировал Анатолий Бондаренко.

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