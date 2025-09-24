Первое заседание совета депутатов нового созыва прошло в Балашихе

В городском округе Балашиха состоялось первое заседание совета депутатов нового созыва. В мероприятии принял участие глава округа Сергей Юров, который поздравил всех присутствующих с важным политическим событием и отметил значимость принимаемых на территории Балашихи решений.

В ходе организационного заседания депутаты утвердили регламент работы совета, его структуру, а также положения о председателе и его заместителях. Единогласно главой совета депутатов вновь избран Геннадий Попов.

«Я очень благодарен коллегам-депутатам, которые избрали меня своим председателем. Для меня это уже третий созыв, в котором я буду возглавлять совет депутатов. Это показывает большое доверие, но и вместе с тем это большая ответственность», — отметил Геннадий Попов.

Выборы в совет депутатов городского округа Балашиха прошли 12, 13 и 14 сентября. В ходе голосования работали 183 участковые избирательные комиссии. Впервые жители округа получили возможность проголосовать дистанционно через систему ДЭГ, что стало важным шагом в развитии избирательной системы и повышении доступности голосования для горожан.