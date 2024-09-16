Первое заседание обновленного Совета депутатов прошло в Луховицах

В городском округе Луховицы прошло первое заседание Совета депутатов после выборов. В его состав вошли 10 человек по одномандатным избирательным округам, столько же — по партийным спискам.

Напомним, выборы прошли с 6 по 8 сентября. В состав Совета депутатов попали 17 представителей партии «Единая Россия». Ольга Терехова, Антон Минаев, Дмитрий Силаев, Евгений Авдеев, Ирина Суркова, Ирина Каштан, Гари Хаит, Антон Лукьянов, Надежда Зубрилина и Сергей Подболотов стали депутатами по одномандатным округам, а Валентина Строкова, Олесе Васильевой, Геннадию Воронину, Зуфару Миргалимову, Андрею Королеву, Ирине Поповой и Галине Пончаковой — по партийным спискам. «Единая Россия» набрала 73,74% голосов. Помимо этого, мандат получили Александр Сарычев от ЛДПР, Валерий Фролов от КПРФ и Сергей Соин от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Председатель избирательной комиссии в Луховицах вручила им удостоверения.

«Выборы в Совет депутатов городского округа Луховицы признаны состоявшимися. Они прошли открыто, честно и легитимно. Голосование шло с 6 по 8 сентября на 44 избирательных участках. Также жители воспользовались дистанционным электронным голосованием или голосованием на дому, если на то были уважительные причины. На участках дежурили полицейские, работали наблюдатели от кандидатов и политических партий. Серьезных нарушений и жалоб в дни голосования не зарегистрировано», — рассказала председатель Луховицкой территориальной избирательной комиссии Кира Шолохова.

Заседание начала Ольга Терехова. Она отметила, что на плечах депутатов лежит большая ответственность, и они должны оправдать доверие избирателей.

Председателем новоиспеченного Совета стал Геннадий Воронин. Его кандидатура поддержали 19 депутатов, один воздержался.

«Как сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, после выборов новые советы должны работать в партнерстве с администрациями и содействовать работе по развитию округов. У нас в совете, независимо от партийной принадлежности, от опыта работы и должности, депутаты — патриоты малой родины. Уверен, что в работе мы будем делать все, чтобы округ развивался еще быстрее», — сказал председатель Совета депутатов Геннадий Воронин.

В заседании обновленного совета принял участие секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Сергей Тимохин. Он рассказал, что в составе представители разных сфер — от образования и здравоохранения до сельского хозяйства и промышленности.

«Главная цель в работе окружного совета депутатов — повышение уровня и качества жизни луховичан. Основной инструмент — встречи с жителями. Надеюсь, что депутаты будут не только слушать, но и слышать луховичан. Рассчитываю на совместную и плодотворную работу, желаю успехов», — сказал Сергей Тимохин.

Депутат Государственный Думы Никита Чаплин призвал работать на результат.

«В Луховицах созрело то время, когда политика отходит на второй план, а на первый план выходят реальные дела. Мы же для того и работаем в итоге, чтобы округ для жителей менялся к лучшему», — отметил депутат Государственной Думы Никита Чаплин.

А депутат Московской областной Думы Максим Коркин отметил, что явка избирателей в Луховицах превысила 50,3%. Округ занял лидирующую позицию в Подмосковье. Это доказывает, что жителям небезразлична судьба территории.

«Предыдущий совет тоже эффективно и сильно работал. Эту марку надо не удержать, а усилить, чтобы городской округ Луховицы стал звездочкой на карте Московской области. Мы вместе с Никитой Чаплиным вам поможем, поскольку некоторые вопросы требуют поддержки на федеральном и региональном уровнях. Главное — слышать жителей, уметь общаться с ними», — подчеркнул депутат Московской областной Думы Максим Коркин.

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