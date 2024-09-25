Первое заседание нового созыва Совета депутатов прошло в Ленинском

На совещании, помимо председателя Совета депутатов, также назначили его заместителей — Ирину Архангельскую, Артура Григоряна и Валерия Черникова. Они работали на тех же должностях в предыдущем созыве.

Также в список вошли Александр Богданов и Александр Ивашкин. Теперь народным избранникам предстоит определить приоритеты работы и войти в состав постоянных комиссий. Сделать это нужно до конца сентября.

«Все вы — люди, искренне болеющие душой за Ленинский округ, и каждый из вас — профессионал в своем деле. Уверен, что новый состав Совета будет не менее продуктивным, чем предыдущий, и мы продолжим совместную работу на благо Ленинского округа и его жителей», — прокомментировал исполняющий обязанности главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

По словам председателя Совета депутатов Станислава Радченко, в основу работы лягут обращения жителей. Депутаты будут развивать социальную сферу и экономику, заниматься поддержкой участников спецоперации и их семей, решать проблемы в транспортной отрасли и вопросы экологии, ЖКХ и благоустройства.

Напомним, что выборы в Совет депутатов проходили с 6 по 8 сентября.

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