Первое заседание молодежного совета при Минкультуры прошло в Подмосковье

В Московской области прошло первое заседание Молодежного совета при Министерстве культуры и туризма региона. В нем приняли участие 19 молодых специалистов — сотрудников подмосковных учреждений культуры и представители ведомства.

«Мы хотим объединить молодых специалистов, чтобы они могли реализовывать свои идеи, обмениваться опытом и влиять на развитие культуры в регионе. Важно, чтобы голос молодежи был услышан, а их конструктивные предложения получали поддержку. Уверен, что Совет станет двигателем позитивных изменений», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

На встрече обсудили ключевые цели работы совета: поддержку молодых работников культуры, привлечение молодежи в профессию, развитие креативных проектов и другие приоритетные направления. Также подняли вопросы продвижения культурных профессий и воспитательной работы в сфере.

Молодежный совет призван объединить молодых специалистов, чтобы они могли участвовать в разработке и реализации мероприятий, связанных с политикой. Планируется, что заседания совета будут проходить регулярно.