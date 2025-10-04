Первое заседание Молодежного парламента прошло в Химках

В Химках прошло первое заседание Молодежного парламента при Совете депутатов, на котором назначили председателя. Им стал Алексей Мягкий.

Выборы прошли при участии депутата Мособлдумы Михаила Раева под руководством председателя Совета депутатов Сергея Малиновского и его заместителя Руслана Шаипова.

В состав Молодежного парламента вошли 15 человек, которые ранее прошли конкурсный отбор. Одним из критериев стало наличие опыта в реализации социально значимых инициатив и проектов.

«Молодежный парламент — это площадка, где инициативные ребята могут не только предложить идеи, но и реализовать проекты, способные повлиять на развитие нашего округа», — подчеркнул Сергей Малиновский.

Молодежный парламент избирается на два года. Его деятельность направлена на вовлечение молодых лидеров в общественно-политическую жизнь муниципалитета.