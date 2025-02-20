Первое в России производство замороженной закваски запустили в Красногорске

Подмосковный холдинг «СОЮЗСНАБ» запустил первое в России производство криогранулированных заквасочных культур, освоив технологию заморозки штаммов. Компания освоила этот метод третьей в мире.
Биотехнологи и инженеры «СОЮЗНАБ» в течение восьми лет создавали уникальные технологии и оборудование. Специалисты разработали полностью автоматизированный криогранулятор, который превосходит западные аналоги по своим характеристикам.
Криогрануляция состоит из восьми стадий и позволяет поддерживать беспрецедентное качество продукции. Запуск производства позволит полностью удовлетворить потребности российского рынка, став еще одним шагом к импортозамещению, а также даст возможность начать экспортировать товары за рубеж.
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