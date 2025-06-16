Первое в Подмосковье отделение лечения боли открыли в Красногорске

В Красногорской больнице открыли первое в Подмосковье отделение по лечению хронических болевых синдромов различной этиологии. Его развернули на базе нейрохирургического и неврологического отделений стационара.

Как рассказали в региональном Минздраве, отделение открыли для оказания помощи пациентам с хроническими болевыми синдромами. Для этого будут применять современную аппаратуру для диагностики. Специалисты будут оценивать состояние, а затем назначать лечение и меры профилактики.

«В отделении применяются малоинвазивные вмешательства — лечебно-диагностические блокады и радиочастотное воздействие на спину, шею, суставы. Данные методы позволяют регулировать медикаментозную нагрузку, снизив воздействие фармацевтических препаратов на организм пациента», — сказал заведующий отделением интервенционного лечения боли Красногорской больницы Иван Портнягин.

Врачи также будут заниматься изучением и внедрением новых методов диагностики и лечения болевых синдромов.

Получить помощь в больнице можно бесплатно по полису ОМС. Консультации пациентам с болью проводят по направлению лечащего врача.