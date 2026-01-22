Первое в году заседание призывной комиссии прошло в Можайском округе

Заседание призывной комиссии состоялось 21 января. В ее работе приняли участие заместитель главы округа Мария Азаренкова, военный комиссар городов Можайск и Руза Руслан Меладзе, а также представители правоохранительных органов и других ведомств.

В январе этого года более 10 призывников прошли необходимые процедуры. Часть из них подтвердили право на отсрочку, а несколько человек уже завершили медкомиссию и будут направлены для службы в Вооруженных Силах РФ весной.

Военный комиссар Руслан Меладзе разъяснил новые правила призыва. «С 1 января по 31 декабря теперь будет ежегодно осуществляться призыв граждан на военную службу, а отправка призывников будет проводиться в два этапа: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря», — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году круглогодичного призыва 261 000 граждан в возрасте от 18 до 30 лет.