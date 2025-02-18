Первое в 2025 году заседание Общественного совета Минэнерго прошло в Подмосковье

В Московском энергетическом университете прошло первое в 2025 году заседание Общественного совета Минэнерго Подмосковья в обновленном составе. В него вошли представители Общественной палаты региона, руководители компаний и научных центров ТЭК. Председателем вновь избрали директора института электроэнергетики НИУ «МЭИ».Владимира Тульского.

На встрече обсудили модернизацию теплоснабжения, газификацию, цифровизацию и надежность электроснабжения в Подмосковье. Также затронули вопрос подготовки кадров. Министр энергетики региона Сергей Воропанов рассказал о планах и инициативах.

«Привлечение специалистов и развитие кадрового потенциала является нашей приоритетной задачей. Без профессиональных кадров невозможно обеспечить устойчивое развитие отрасли. Сегодня мы наблюдаем нехватку кадров, особенно в теплоэнергетике.», — отметил Воропанов.

После заседания участникам показали возможности университета, включая более 100 научных лабораторий, учебную ТЭЦ и полигон возобновляемой энергии. Совет продолжит работу, обеспечивая диалог между властью, бизнесом и общественностью.