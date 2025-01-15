Первое в 2025 году собрание литераторов прошло в Воскресенске

Заседание состоялось в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. В нем также приняли участие коллеги из Луховиц, Коломны, Жуковского, Бронниц и Раменского.

Заместитель председателя правления областной организации Союза писателей России, руководитель литературного объединения «Радуга» Виктор Лысенков поздравил именинников января. Он подвел итоги работы ЛИТО в 2024 году и рассказал о планах на 2025-й.

Виктор Лысенков представил коллегам книги, недавно увидевшие свет: «Блики» Ольги Щегольковой, «Искорки» Ники Патрушевой, «О времени и о себе» Михаила Коробова, а также новый номер газеты «Писатели Подмосковья» с публикациями членов воскресенского ЛИТО и мытищинский альманах «Полдень».

На собрании также было объявлено о начале восьмого открытого воскресенского поэтического конкурса имени Елены Слободянюк.