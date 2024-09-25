Первое собрание отделения Союза женщин России прошло в Богородском округе

Учредительное собрание нового местного отделения Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» состоялось в Ногинске. Семнадцать жительниц Богородского округа из абсолютно разных сфер профессиональной деятельности и интересов стали участницами общественного проекта.

Первое учредительное собрание местного отделения Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» прошло в стенах Глуховской мануфактуры. В составе — женщины, работающие в образовании, медицине, бизнесе, культуре и общественной сфере.

Председателем Богородского отделения общественной организации «Союз женщин России» избрали президента Благотворительного фонда «Фея», члена Общественной палаты Юлию Иванову. Выбор не случаен, Юлия Васильевна — человек с богатым опытом работы в сфере благотворительности и глубоко понимающий актуальные проблемы современных женщин.

На общем собрании были определены главные направления деятельности объединения. Среди них: укрепление семейных ценностей, признание важности материнства в обществе, создание равных возможностей для реализации женщин в разных сферах деятельности, а также повышение их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни страны.

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