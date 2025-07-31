Первичное отделение «Движения первых» открыли в центре «Созвездие» в Шатуре

В центре допобразования «Созвездие» в Шатуре открылось первичное отделение «Движения первых». Об этом сообщили в Минобразования МО.

Уточняется, что площадка и до этого поддерживала инициативы ребят и проводила тематические мероприятия. Также в «Созвездии» проходили встречи активистов и выборы в Совет первых.

«Присоединение новых участников к движению позволит укрепить позиции молодежи в нашем муниципалитете и внести значительный вклад в его дальнейшее развитие», — сказала председатель «Движения первых» в Шатуре Елена Веселова.

Также она добавила, что вместе им удастся реализовать множество соцпроектов и общественных инициатив, направленных на благо сообщества и всей страны.