Студенты из Павловского Посада стали призерами конкурса «Движения Первых»

Конкурс проходил с марта по июнь. Свыше 120 тысяч участников из 85 регионов страны выполняли задания и участвовали в образовательных и социальных активностях. По итогу студенты Павлово-Посадского техникума стали серебряными призерами. В качестве награды они получат 300 тысяч рублей на реализацию своих инициатив.

«Конкурс первичных отделений „Движения Первых“ — это важный этап студенческого самоуправления, возможность быть самостоятельнее. Мы готовы менять мир к лучшему, и уверены, что впереди нас ждет еще много ярких побед и свершений», — сказал председатель первичного отделения «Движение Первых» Артем Пьянков.

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