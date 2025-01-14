Первенство ЦФО по многоборью в конькобежном спорте пройдет в Коломне

Межрегиональные соревнования по многоборью среди юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет проведут в конькобежном центре «Коломна» 16–18 января. Участниками станут свыше 180 спортсменов из регионов Центрального федерального округа.

Московскую область на турнире представят воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Комета» из Коломны. За победу поборется 41 конькобежец 14-15 лет и 27 конькобежцев 16-17 лет.

Ребята уже преодолели первый этап стартов. Он состоялся в декабре. Спортсмены из Коломны завоевали на нем 13 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей.

Этот этап первенства является отборочным для участия в Первенстве России среди юношей и девушек 16-17 лет и во всероссийских соревнованиях «Золотые коньки» среди юношей и девушек 14-15 лет. Эти состязания состоятся в Коломне в феврале.