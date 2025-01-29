Первенство ЦФО по греко-римской борьбе среди юниоров прошло в Луховицах
Соревнования принимал физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпиец». Побороться за награды приехало более 100 спортсменов из Рязанской, Ярославской, Тамбовской, Воронежской и Московской областей.
Турнир посвятили памяти мастера спорта России по греко-римской борьбе Сергея Орлова. Почти 30 лет он проработал в Луховицах тренером. Сергей Николаевич всего себя отдавал детям, растил талантливых спортсменов, мастеров спорта, чемпионов мира. Он ушел из жизни в июне 2023 года, но его дело живет в воспитанниках.
«Ученики Сергея Орлова до сих пор борются на соревнованиях. Некоторые ребята пошли по его стопам и тоже стали тренерами», — рассказал директор Луховицкой спортивной школы Роман Семенов.
«Мы впервые принимаем такие серьезные соревнования, и особенно приятно, что в схватках участвовали пятеро наших ребят. Они подошли к турниру в хорошей форме и имеют неплохие перспективы», — отметил глава муниципального округа Сергей Тимохин.
Схватки были зрелищными и эффектными, каждый поединок стал демонстрацией характера, воли и амбиций. Луховицкие борцы завоевали две награды. Сергей Ефремов стал серебряным призером, а Артем Кавкаев выиграл бронзовую медаль. Теперь оба спортсмена получили право выступить на первенстве России, которое пройдет в апреле.