Первенство ЦФО по греко-римской борьбе среди юниоров прошло в Луховицах

Соревнования принимал физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпиец». Побороться за награды приехало более 100 спортсменов из Рязанской, Ярославской, Тамбовской, Воронежской и Московской областей.

Турнир посвятили памяти мастера спорта России по греко-римской борьбе Сергея Орлова. Почти 30 лет он проработал в Луховицах тренером. Сергей Николаевич всего себя отдавал детям, растил талантливых спортсменов, мастеров спорта, чемпионов мира. Он ушел из жизни в июне 2023 года, но его дело живет в воспитанниках.

«Ученики Сергея Орлова до сих пор борются на соревнованиях. Некоторые ребята пошли по его стопам и тоже стали тренерами», — рассказал директор Луховицкой спортивной школы Роман Семенов.