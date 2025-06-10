Первенство ЦФО по фехтованию прошло в Химках

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» собрались почти 100 молодых спортсменов из Москвы и Подмосковья. Турнир проходил среди юношей и девушек в двух возрастных категориях.

Воспитанники химкинской СШОР по фехтованию показали отличные результаты. В возрастной группе до 18 лет первое место занял Владислав Стародубцев. Вторые места — у Даниила Кацелло и Ксении Власовой. Бронзу получили Александр Ускорников, Юлия Щербакова и Кира Бойченко.

Среди участников до 21 года победу одержала Анастасия Тугова. Серебро завоевала Анастасия Зудилова. Бронзовые награды также достались Владиславу Стародубцеву, Юлии Щербаковой и Кире Бойченко.

Основные цели турнира — популяризация спорта и здорового образа жизни среди молодежи, повышение уровня мастерства и выявление перспективных спортсменов.

После завершения соревнований участники посетили патриотическую лекцию, посвященную биографии прославленной фехтовальщицы Софьи Великой. Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений».

«Поздравляю ребят и наставников с заслуженными наградами! Желаю не останавливаться на достигнутом и уверено идти вперед. Мы должны помнить, что здоровое тело и крепкий дух — основа сильной и единой страны», — отметила лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Химкинская спортивная школа олимпийского резерва обучает по всем дисциплинам олимпийского фехтования: рапира, шпага, сабля. Ее воспитанники входят в составы сборных команд Московской области и России и регулярно побеждают на престижных соревнованиях, включая чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры. Занятия проходят по адресу: улица Пролетарская, 3.