Первенство ЦФО по авиамодельному спорту прошло в Химках

В Химках состоялось первенство Центрального федерального округа по авиамодельному спорту в классе F-2D. Сильнейшие команды Москвы и Подмосковья продемонстрировали свое мастерство на специально подготовленной площадке.

Участники управляли моделями самолетов с помощью металлических тросов, выполняя непростую задачу — им нужно было перерезать бумажную ленту соперника и сохранить свою. Для победы пилотам требовалась не только скорость реакции, но и грамотная тактика, ведь модели достигали скорости до 150 километров в час.

По итогам соревнований отличились воспитанники Дома юных техников «Интеграл». В возрастной категории до 14 лет победителем стал Даниил Гордеев, серебро завоевал Евгений Бровков, а третье место заняла Ева Питерцева. В группе до 18 лет вторые места достались Давиду Абрамову и Даниилу Кривенко, а бронзовыми призерами стали Олег Коршунов и Ренат Шарипов. Всего участие в первенстве приняли более 50 спортсменов.

Главной задачей мероприятия стала популяризация авиамодельного спорта в Химках, а также привлечение молодежи к техническому творчеству и здоровому образу жизни.