Первенство ЦФО по авиамодельному спорту пройдет в Химках 2 марта

Первенство Центрального федерального округа по авиамодельному спорту проведут на базе Дома юных техников «Интеграл» в Химках. Участники будут состязаться в умении управлять самолетами модели F-2D.
Бороться за победу в одном из крупнейших турниров в Химки приедут спортсмены из Москвы и Московской области. Округ на соревнованиях представят воспитанники «Интеграла» и Авиамодельного спортивного клуба Московского авиационного института.
Формат состязаний — воздушные бои. Управлять самолетами спортсмены будут с помощью трех металлических тросов. Их целью станет перерубить ленту на корпусе устройства соперника и не позволить ему проделать то же самое. Сложность испытания заключается в том, что модели разгоняются до 150 километров в час.
Поддержать спортсменов каждый желающий сможет 2 марта в 11:00. Соревнования пройдут по адресу: улица Лавочкина, дом 7. Вход свободный.
Выборы президента в Абхазии признали состоявшимися
Захарова назвала Зеленского голым королем после изгнания из Белого дома
Путин в 25-ю годовщину подвига псковских десантников позвонил матери комбата Евтюхина
Летевший в Анталью самолет «Победы» вернулся во Внуково
Устроившего смертельное ДТП водителя каршеринга арестовали в Нижнем Новгороде
Зеленского предупредили об опасных последствиях ссоры с Трампом
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте