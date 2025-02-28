Первенство ЦФО по авиамодельному спорту пройдет в Химках 2 марта

Первенство Центрального федерального округа по авиамодельному спорту проведут на базе Дома юных техников «Интеграл» в Химках. Участники будут состязаться в умении управлять самолетами модели F-2D.

Бороться за победу в одном из крупнейших турниров в Химки приедут спортсмены из Москвы и Московской области. Округ на соревнованиях представят воспитанники «Интеграла» и Авиамодельного спортивного клуба Московского авиационного института.

Формат состязаний — воздушные бои. Управлять самолетами спортсмены будут с помощью трех металлических тросов. Их целью станет перерубить ленту на корпусе устройства соперника и не позволить ему проделать то же самое. Сложность испытания заключается в том, что модели разгоняются до 150 километров в час.

Поддержать спортсменов каждый желающий сможет 2 марта в 11:00. Соревнования пройдут по адресу: улица Лавочкина, дом 7. Вход свободный.