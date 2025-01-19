Первенство Центрального федерального округа по многоборью прошло в Коломне

Спортсмены Московской области завоевали 12 наград разного достоинства на межрегиональных соревнованиях по многоборью. Второй этап первенства ЦФО прошел в Коломне и собрал свыше 180 участников.

Соревнования прошли 16–18 января в конькобежном центре «Коломна». В них поучаствовали юноши и девушки 14-15 и 16-17 лет.

Участниками стали 180 спортсменов из Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и Москвы.

Сборную Московской области представили 57 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Комета» из Коломны. Ребята увезли с состязаний по четыре золотые, серебряные и бронзовые медали.

Награды в разных категориях завоевали Ефим Бабийчук, Яков Федяев, Андрей Стрелков, Мария Ениватова, Софья Кишман, Дарья Рожнова, Юлия Литонова и Сергей Бобков.

Основная борьба за победу развернулась между представителями Москвы и Подмосковья. Лучшие спортсмены поучаствуют в Первенстве России среди юношей и девушек 16-17 лет и во всероссийских соревнованиях «Золотые коньки» среди юношей и девушек 14-15 лет. Они пройдут в Коломне в этом году.