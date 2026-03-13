Первенство Центрального федерального округа по дзюдо стартовало в Орехово-Зуеве

Орехово-Зуево на три дня превратилось в столицу юношеского дзюдо. Во Дворце спорта «Восток» стартовали масштабные межрегиональные соревнования, собравшие более 600 юных атлетов в возрасте до 13 лет.

Масштаб турнира впечатляет: на татами выйдут представители 17 регионов России, готовые продемонстрировать не только технику, но и настоящий чемпионский характер. Статус соревнований крайне высок. Как подчеркнул Александр Потапов, исполнительный директор Федерации дзюдо Центрального федерального округа, для многих спортсменов эти старты станут важнейшим этапом в их спортивной карьере.

Главная цель участников — получить «билет» на финал первенства России. По итогам трехдневных поединков будут сформированы сильнейшие сборные: три команды мальчиков и две команды девочек получат право представлять свои регионы в Майкопе. Решающие схватки общероссийского уровня пройдут там уже в конце апреля — с 24 по 27 число.

«Выбор Орехово-Зуева в качестве площадки для такого значимого события не случаен. Округ славится своей школой дзюдо. Местные воспитанники регулярно поднимаются на высшие ступени пьедесталов престижных турниров. Помимо медалей, спорт открывает перед ребятами уникальные возможности для развития. Успешные выступления ранее позволяли ореховозуевцам получать путевки в международный детский центр „Артек“», — отметили организаторы.

Там юные борцы не только отдыхали, но и оттачивали мастерство на эксклюзивных мастер-классах от звезд мирового дзюдо и легендарных российских чемпионов.