Первенство СЗФО по конькобежному спорту пройдет в Коломне

В Коломне 22 и 23 января состоится первенство Северо-Западного федерального округа по конькобежному спорту среди юношей и девушек 14-15 и 16-17 лет. Этот турнир имеет особое значение, так как является отборочным для участия в XIII зимней Спартакиаде-2026 среди учащихся России, которая состоится в феврале–марте сразу в нескольких городах нашей страны.

Около 200 молодых спортсменов из разных регионов уже завтра выйдут на свои забеги по программе многоборья, чтобы выявить сильнейших. В программе первенства — дистанции от 300 до 5000 метров.

«Турнир проводится в Коломне, поскольку наш конькобежный центр полностью отвечает всем требованиям, предлагая спортсменам как комфортные условия, так и лед высочайшего качества, способствующий достижению высоких скоростей», — отметили в конькобежном центре «Коломна».

Посмотреть на старты и поболеть за спортсменов могут все желающие. Вход на трибуны конькобежного центра свободный, без возрастных ограничений.