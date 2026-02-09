Первенство спортивной школы по лыжным гонкам прошло в Химках

На лыжном стадионе имени Анфисы Резцовой в Химках прошли соревнования среди воспитанников Спортивной школы по зимним видам спорта. Юные спортсмены соревновались в спринтерских забегах свободным стилем на дистанциях 500 метров и 1 километр.

Участники выступали в трех возрастных категориях. В младшей группе лучшие результаты показали Мария Гриднева и Дмитрий Терехов. Среди спортсменов 2014–2015 годов рождения победу одержали Карина Короленко и Егор Мосягин.

В категории 2012–2013 годов рождения первыми к финишу пришли Алена Щербакова и Илья Полдонин. Среди участников 2011–2012 годов рождения сильнейшими стали Анастасия Богданова и Павел Максимов.

Химки считаются городом с богатыми традициями в развитии зимних видов спорта. Здесь активно развиваются лыжные гонки, биатлон, фигурное катание, хоккей и горные лыжи. Ключевую роль в подготовке спортсменов играет Спортивная школа по зимним видам спорта, открытая в 1996 году.