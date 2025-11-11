Первенство России по водному поло пройдет в Чехове

Первая игра в рамках первенства России прошла между командами «Училища Олимпийского резерва № 4», которые представили Московскую область, и «Зарей» из Дзержинска. Юноши из Чехова разгромили соперников со счетом 30:4.

Удачным первый день соревнований оказался и для команды «Запад» из Москвы. Спортсмены выиграли у сборной Ростовской области со счетом: 27:3. Юноши из Севастополя обыграли спортсменов из Казани. Итог — 12:4.

В рамках первенства Подмосковной команде «Училища Олимпийского резерва № 4» города Чехов предстоит еще четыре матча. Несмотря на впечатляющий страт, уже 12 ноября им предстоит сыграть против сильных соперников из Москвы. В финальный же день первенства, 15 ноября, они сойдутся со сборной Ростовской области.