Первенство России по софтболу прошло в Рузском округе | 360°

08 мая 2024, 18:07
Первенство России по софтболу прошло в Рузском округе
Первенство России по софтболу состоялось в поселке Тучково Рузского городского округа. Соревнования провели среди юниорок 12-18 лет.
Турнир прошел на базе софтбольного клуба «Карусель». Всего в нем приняли участие 10 команд из четырех регионов России.
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По результатам первенства, золото завоевала команда «Сборная Москвы», серебро досталось команде «Звезда», а третьими стали игроки из команды «Players».
Всех участников наградили кубками, грамотами и медалями.
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