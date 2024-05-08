Первенство России по софтболу прошло в Рузском округе | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 18:07 Первенство России по софтболу прошло в Рузском округе Unsplash

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Первенство России по софтболу состоялось в поселке Тучково Рузского городского округа. Соревнования провели среди юниорок 12-18 лет.

Турнир прошел на базе софтбольного клуба «Карусель». Всего в нем приняли участие 10 команд из четырех регионов России.

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По результатам первенства, золото завоевала команда «Сборная Москвы», серебро досталось команде «Звезда», а третьими стали игроки из команды «Players».

Всех участников наградили кубками, грамотами и медалями.

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