Первенство России по сквошу прошло в Наро-Фоминске

На кортах в Апрелевке состоялось Первенство России по сквошу среди юношей и девушек до 19 лет. В турнире приняли участие более 20 сильнейших спортсменов из семи регионов страны.

Победителями соревнований стали Екатерина Спирина из Нижнего Новгорода (среди девушек) и Матвей Ячменьков из Санкт-Петербурга (среди юношей). Чемпионы получили право представлять Россию на предстоящем Первенстве мира по сквошу в Канаде. В церемонии награждения приняли участие начальник территориального управления Апрелевка Дмитрий Кожушко и президент Федерации сквоша России Артем Буслаев.

«Турнир оставил после себя сильные эмоции и веру в будущее российского сквоша. Желаем нашим ребятам победы на Первенстве мира!» — отметили организаторы.

Напомним, что в 2023 году сквош получил статус олимпийского вида спорта и впервые будет представлен в программе летних Олимпийских игр 2028 года.