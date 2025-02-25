Первенство России по синхронному плаванию пройдет в Чехове с 24 февраля по 2 марта. В нем примут участие более 450 спортсменов из 22 регионов.

Соревнования станут первым этапов отбора в сборную России по синхронному плаванию для юношей 13-16 лет и девушек 13-15 лет.

Медали разыграют в нескольких дисциплинах. Среди них фигуры, соло, дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби. Подмосковье представят 52 спортсмена.

Церемония открытия турнира пройдет 26 февраля

Узнать больше программе можно по ссылке.

Соревнования пройдет в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».