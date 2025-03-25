Первенство России по синхронному плаванию пройдет в Чехове

Во Дворце спорта «Олимпийский» имени Максимова проходят всероссийские соревнования по синхронному плаванию среди мальчиков и девочек до 13 лет. В ходе них юные пловцы демонстрируют свои навыки, а компетентное жюри, в свою очередь, оценивает выступление.

В состязаниях принимают участие более 400 спортсменов из 42 команд, представляющих 24 субъекта Российской Федерации. Медали первенства будут разыгрываться в дисциплинах: фигуры, соло, дуэт, дуэт — смешанный, группа, комби.

Торжественная церемония открытия запланирована на 27 марта в 16:15. Всех жителей и гостей муниципального округа приглашают поддержать участников с трибун (ДС «Олимпийский» имени В. С. Максимова, ул. Полиграфистов, д. 30).

Ранее во Дворце спорта прошло первенство России среди юношей и девушек 13-16 лет. Ребят, которые наиболее успешно выступили, отобрали в сборную России.