Первенство России по синхронному плаванию началось в Чехове

26 февраля во Дворце спорта «Олимпийский» состоялось торжественное открытие соревнований среди юношей и девушек. Турнир собрал рекордное количество участников — более 500 спортсменов из 49 команд, представляющих 28 субъектов Российской Федерации.

Первенство продлится до 1 марта. В течение четырех дней участники продемонстрируют мастерство и техничность в таких дисциплинах, как: дуэт, группа, фигуры, соло, комби, мужское соло и смешанный дуэт.

«Первенство России служит первым этапом отбора в юношескую сборную, которой в текущем году предстоит выступить на первенстве Европы. На этих соревнованиях соберутся лучшие спортсмены страны, так что нас ожидают зрелищные и технически сложные выступления, напряженная борьба и яркие эмоции», — отметила трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации синхронного плавания России, почетный гражданин городского округа Чехов Ольга Брусникина.

Наблюдать за соревнованиями можно как вживую, так и по онлайн-трансляции в группе Федерации водных видов спорта России во «ВКонтакте».