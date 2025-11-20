Первенство России по плаванию среди спортсменов с ОВЗ прошло в Раменском

В Раменском в бассейне «Сатурн» провели первенство России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Многие из них не занимаются профессионально в секциях, однако приняли участие в турнире высокого уровня.

Участников поприветствовала председатель комитета по спорту в Раменском Ольга Гончаренко.

«Спортсменам я хочу пожелать хорошего настроения, показать все, к чему вы готовились. Вы долго тренировались, и пусть сегодня победит сильнейший», — сказала она.

В первенстве примут участие спортсмены от 12 до 19 лет.

«В этих соревнованиях участвуют 388 человек. Из них 247 — только спортсменов из 46 регионов», — отметила заместитель директора спортивного комплекса «Сатурн» Светлана Захарова.