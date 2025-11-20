Первенство России по плаванию среди спортсменов с ОВЗ прошло в Раменском

Фото: 360.ru

В Раменском в бассейне «Сатурн» провели первенство России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Многие из них не занимаются профессионально в секциях, однако приняли участие в турнире высокого уровня.

Участников поприветствовала председатель комитета по спорту в Раменском Ольга Гончаренко.

«Спортсменам я хочу пожелать хорошего настроения, показать все, к чему вы готовились. Вы долго тренировались, и пусть сегодня победит сильнейший», — сказала она.

В первенстве примут участие спортсмены от 12 до 19 лет.

«В этих соревнованиях участвуют 388 человек. Из них 247 — только спортсменов из 46 регионов», — отметила заместитель директора спортивного комплекса «Сатурн» Светлана Захарова.

Дарья из Москвы занимается плаванием с детства. Она поставила перед собой цель — получить разряд кандидата в мастера спорта.

«Я плыву 100 метров брасом. Готовилась очень упорно и долго, надеюсь, что проплыву хорошо», — поделилась Дарья.

Спортсмен Иван на протяжении четырех лет выступает за сборную Камчатского края.

«Мне с двух лет поставили инвалидность. Врачи порекомендовали заниматься плаваньем, чтобы укрепить мышечный каркас и не давать развиваться ДЦП», — уточнил Иван Соснин, спортсмен с Камчатского края.

Участники сами выбирали для себя комфортную дистанцию.

«У нас соревнования проводятся для детей с ограниченными возможностями в олимпийском плаванье. Дистанции — 50, 100 и 200 метров», — сказал Андрей Франченко, главный судья соревнований.

Пловцы приехали на соревнования с друзьями и близкими, у каждого — своя группа поддержки. Ребят ждут не только пополнение копилки медалей, но и новые рекорды.

