Первенство России по плаванию среди спортсменов с ОВЗ прошло в Раменском
В Раменском в бассейне «Сатурн» провели первенство России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Многие из них не занимаются профессионально в секциях, однако приняли участие в турнире высокого уровня.
Участников поприветствовала председатель комитета по спорту в Раменском Ольга Гончаренко.
«Спортсменам я хочу пожелать хорошего настроения, показать все, к чему вы готовились. Вы долго тренировались, и пусть сегодня победит сильнейший», — сказала она.
В первенстве примут участие спортсмены от 12 до 19 лет.
«В этих соревнованиях участвуют 388 человек. Из них 247 — только спортсменов из 46 регионов», — отметила заместитель директора спортивного комплекса «Сатурн» Светлана Захарова.
Дарья из Москвы занимается плаванием с детства. Она поставила перед собой цель — получить разряд кандидата в мастера спорта.
«Я плыву 100 метров брасом. Готовилась очень упорно и долго, надеюсь, что проплыву хорошо», — поделилась Дарья.
Спортсмен Иван на протяжении четырех лет выступает за сборную Камчатского края.
«Мне с двух лет поставили инвалидность. Врачи порекомендовали заниматься плаваньем, чтобы укрепить мышечный каркас и не давать развиваться ДЦП», — уточнил Иван Соснин, спортсмен с Камчатского края.
Участники сами выбирали для себя комфортную дистанцию.
«У нас соревнования проводятся для детей с ограниченными возможностями в олимпийском плаванье. Дистанции — 50, 100 и 200 метров», — сказал Андрей Франченко, главный судья соревнований.
Пловцы приехали на соревнования с друзьями и близкими, у каждого — своя группа поддержки. Ребят ждут не только пополнение копилки медалей, но и новые рекорды.