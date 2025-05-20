Первенство России по кикбоксингу стартовало в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске стартовало первенство России по кикбоксингу среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. Мероприятие собрало свыше 1500 спортсменов из 73 регионов страны.

Подмосковье на турнире представляют 75 участников из 14 муниципалитетов.

«Мы выбрали три наиболее зрелищных дисциплины: „лоу-кик“, „К-1“ и „фулл-контакт“. Мы впервые привезли в Московскую область такой масштабный турнир», — отметил председатель регионального отделения федерации кикбоксинга России в Подмосковье Андрей Голландцев.

Соревнования продлятся до 22 мая. Предварительные поединки пройдут до 20 мая, после чего зрителей ждут полуфиналы и финал с торжественной церемонией награждения.

На церемонии открытия присутствовали почетные гости: генеральный секретарь федерации кикбоксинга России Владимир Филатов, главный тренер сборной Игорь Кулбаев, а также старшие тренеры команды Расул Далгатов, Сергей Матвеев и Александр Лоско.

«Сегодня я участвую в соревнованиях в роли тренера. Привез 10 своих юных спортсменов. Вывожу их на поединки. У нас уже много перспективных ребят, обладатели Кубка России, победители первенства Московской области и ЦФО», — поделился эмоциями чемпион Ростислав Варнавский из Мытищ.

Первенство проводят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».