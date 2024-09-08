Первенство России по городошному спорту среди детей началось в Подольске

Торжественное открытие всероссийских соревнований по городошному спорту среди детей прошло в Подольске. На стадионе «Труд» сразятся 40 спортсменов из разных регионов страны.

В соревнованиях участвуют дети с 11 до 14 и с 15 до 18 лет. Около 40 спортсменов приехали из Нижегородской, Ленинградской, Саратовской и Тверской областей, Краснодарского и Алтайского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и Тулы.

Девушки будут бороться за победу в классических и европейских городках и командных соревнованиях в начале недели. После к первенству подключатся юноши.

Соревнования завершатся 16 сентября. Затем в Подольске пройдет кубок по городошному спорту среди взрослых.

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