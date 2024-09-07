Первенство России по городошному спорту началось в Подольске

Состязания по городошному спорту среди юношей и девушек от 11 до 18 лет стартовали в Подольске. В Первенстве России поучаствует около 100 человек из разных регионов страны.

Спортсмены из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Томска и других городов России приехали на состязания в Подольск. В дисциплине «Городки классические» они будут соревноваться в категориях от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет.

Соревнования на личное первенство пройдут 10–12 сентября, а 12–13 сентября будут состязаться командами. С 8 по 9 сентября и с 14 по 15 спортсмены также попробуют свои силы в дисциплине «Городки европейские».

Отметим, что городской округ Подольск на протяжении десятилетий считается негласной столицей городошного спорта. Здесь воспитали множество чемпионов. В октябре 2022 года в комплексе «Труд» открылся первый в России Центр городошного спорта.

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