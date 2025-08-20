Первенство России по городошному спорту началось в Подольске

В День городошного спорта в городском округе в третий раз проходит первенство России по этому виду спорта. На состязания приехали 87 спортсменов из десяти регионов страны.
В соревнованиях принимают юноши и девушки до 18 лет, разделенные на две возрастные группы 11-14 и 15-18 лет. Первенство продлится до 26 августа. В сентябре в Подольске ждут гостей и из других стран на первый международный турнир.
«Подольск давно стал неотъемлемой частью истории этой по-настоящему народной игры. Особая гордость округа — первый в стране Центр городошного спорта. Современный комплекс площадью 900 квадратных метров стал не только местом тренировок, но и ареной для проведения крупнейших соревнований», — рассказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.
В этом году в округе открыли отделение городошного спорта в школе олимпийского резерва «Труд». Уже набраны три группы воспитанников.
