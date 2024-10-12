Первенство России по флорболу среди юношей прошло в Волоколамске

В Волоколамске прошли соревнования по флорболу среди юношей, где команды боролись за звание лучших. Местная команда «Молния» продемонстрировала свое мастерство, победив соперников из Татарстана с разгромным счетом 19:3.

Капитан команды «Молния» Андрей Глушко уже семь лет занимается флорболом и является примером для своих товарищей благодаря ответственному подходу к тренировкам и целеустремленности. Команда «Молния» известна своим девизом «Никогда не падать вниз», что отражает их стремление к победе.

Президент Национальной федерации флорбола России Максим Чернов отметил усилия организаторов и клуба «Молния» в создании теплой и дружественной атмосферы на турнире. Он подчеркнул важность развития флорбола в новых локациях Подмосковья.

Отметим, что соревнования собрали 12 команд из семи регионов России, в которых приняли участие более 200 юных спортсменов. Турнир проходит по круговой системе, а завершение первого тура намечено на 13 октября.