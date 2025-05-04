Первенство России по боксу среди юниоров началось в Чехове

Во Дворце спорта «Олимпийский» в Чехове прошло торжественное открытие первенства России по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет. Чемпионат такого уровня в округе проводится уже в четвертый раз.

Церемония открытия началась с яркого танцевального номера, который задал праздничный настрой всему мероприятию.

В соревнованиях принимают участие 497 боксеров из 75 регионов страны. Чехов представляют 10 спортсменов из спортивной школы «Витязь» имени Александра Поветкина и училища «Олимпийского резерва». Среди них — чемпионы Ян Богданов и Ксения Андреева. Ян Богданов, победитель Кубка Мира, отметил важность проведения первенства именно в Чехове и рассказал, что лучшие участники продолжат борьбу на первенстве Европы.

Поддержать участников приехали звезды мирового бокса — чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев и олимпийский чемпион Александр Поветкин. Они подчеркнули важность спорта как школы жизни, помогающей молодежи преодолевать трудности и достигать целей.